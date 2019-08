Governo: oggi il Pd definisce il "programma di svolta" e come premier spunta il nome di Fico (2)

- In un incontro informale, fuori dal Nazareno e senza il segretario Zingaretti, lo stato maggiore del Pd, intanto, ha fatto il punto sulla trattativa. All’incontro avrebbero partecipato Dario Franceschini, Andrea Orlando, Maurizio Martina, Piero Fassino, Paolo Gentiloni, Marco Minniti, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo e Francesco Boccia. Al termine bocche cucite, ma a quanto si apprende, dalla riunione sarebbe emerso un punto fermo: è Di Maio che deve fare la prossima mossa. Lo ha detto chiaramente anche Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, in un’intervista a “La Stampa”: Di Maio “deve giocare a viso aperto, deve dirci quali sono le questioni pregiudiziali per lui, ben sapendo che ci sono nomi che aiutano a trovare un’intesa rapida e nomi che possono renderla quasi impossibile”. E nel totonomi dei premier che il Pd potrebbe accettare spunta quello del presidente della Camera, Roberto Fico. Fonti del Nazareno precisano che l'ipotesi di Fico emerge "da ambienti M5s, se poi si concretizzasse sarebbe un ottimo punto di partenza". (Rin)