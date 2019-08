Argentina: visita Fmi, ministro Finanze Lacunza assicura pieno rispetto accordo

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata da Roberto Cardarelli, capo divisione per l’America meridionale, è giunta ieri in Argentina, a Buenos Aires, per la quinta revisione dei conti pubblici del paese nell’ambito del programma di assistenza finanziaria di tipo “Stand By” da 57,1 miliardi di dollari. Il gruppo tecnico, che concluderà la missione oggi, ha già incontrato nella prima giornata di lavoro il ministro delle Finanze, Hernan Lacunza, e il presidente della Banca centrale della Repubblica Argentina, Guido Sandleris, al Palacio de Hacienda. Lacunza, intervenendo a un programma televisivo, ha parlato in termini positivi dell’incontro, assicurando il rispetto degli impegni: “Rispettiamo l’intero accordo con l’Fmi”, ha dichiarato. Il ministro ha ammesso che l’inflazione è un problema “che gli toglie il sonno perché è un generatore di povertà”. Infine, ha raccontato che è stata la governatrice della provincia di Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a dirgli che il presidente Mauricio Macri aveva bisogno di lui. (segue) (Abu)