G7: leader, troppo presto per far tornare la Russia all’interno del gruppo

- I leader del G7 che si sono riuniti oggi a Biarritz, in Francia, sono concordi sul fatto che sia “troppo presto” per far tornare la Federazione Russa all’interno del gruppo. Lo riferiscono fonti diplomatiche a margine del summit, aggiungendo che “sarà necessario avviare un processo di verifica nel corso dell’anno, teso a delineare le condizioni che la Russia dovrà rispettare per rientrare all’interno del formato”. (segue) (Res)