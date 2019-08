G7: leader, troppo presto per far tornare la Russia all’interno del gruppo (2)

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato questa mattina che la Federazione Russa è “pronta a prendere in considerazione un eventuale ritorno all’interno del G7, nel caso in cui dovesse ricevere tale proposta”. Nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in più occasioni che un ritorno della Russia nel G7 sarebbe appropriato, dal momento che “molte delle sfide che ci troviamo a dover affrontare al giorno d’oggi riguardano anche la Russia”. (Res)