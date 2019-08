Calcio: al via oggi la stagione di Roma e Lazio

- Riprende oggi per la gioia dei tifosi il campionato di Serie A delle squadre romane. Dopo la mancata qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione, le due squadre capitoline tenteranno di dare l’assalto alle prime quattro posizioni che garantisco il ‘pass’ per l’Europa che conta. La Roma lo farà con un nuovo allenatore, Paulo Fonseca, arrivato dall’Ucraina per far dimenticare la stagione scorsa caratterizzata da problemi societari e dall’addio di Francesco Totti e Daniele de Rossi. E’ ancora sulla panchina biancoceleste, invece, Simone Inzaghi, a lungo corteggiato in estate ma convinto a restare dal presidente Claudio Lotito. Vista da molti osservatori come una delle possibili sorprese del campionato, la Lazio può contare su una squadra già rodata e la vena realizzata di Ciro Immobile. Per entrambe le squadre il debutto è in programma questa sera: la Roma aprirà la stagione in casa, allo stadio Olimpico, contro il Genoa; mentre la Lazio sarà di scena allo stadio Marassi per affrontare l’altra squadra di Genova, la Sampdoria. (Rer)