Repubblica Ceca: governo, domani conferma candidatura Vera Jourova a Commissione Ue (2)

- Nei giorni scorsi, Jourova ha dichiarato di essere interessata soprattutto agli ambiti dell'agenda digitale, del mercato interno e del commercio. Lo rivela l'agenzia di stampa "Ctk". Jourova ha fatto queste affermazioni in commissione Affari europei alla Camera dei deputati ceca, che si è riunita oggi per discutere la sua candidatura. Il primo ministro, Andrej Babis, ha già anticipato che intende candidare ufficialmente il nome di Jourova per la nuova Commissione Ue lunedì prossimo. (Rep)