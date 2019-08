Governo: Casini (Centristi per l'Europa), Conte non è De Gasperi ma no ai veti

- Pier Ferdinando Casini, leader dei Centristi per l'Europa, si pronuncia contro il no del Pd all'ipotesi di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio di un goveno M5s-Pd. Lo fa in un'intervista al "Messaggero" in cui afferma, tra l'altro: "E' sbagliata la pregiudiziale contro il presidente del Consiglio dimissionario. Conte ha gestito una formula politica sostanzialmente ingestibile e l'ha fatto per senso di responsabilità verso il Movimento e verso il Paese. Non si può dimenticare, e non si può non darne merito a Conte, che per due volte ha evitato la procedura d'infrazione contro l'Italia. E ci è riuscito - dice Casini - nonostante Salvini l'abbia sempre sabotato e boicottato, scegliendo una linea di scontro con l'Unione europea e la Commissione, indebolendo la posizione negoziale del premier e di Tria. In più, Conte ha detto sì al gasdotto Tap e alla Tav e, con il suo discorso in Senato, ha chiuso alla possibilità di rilanciare l'accordo con la Lega. Conte non è De Gasperi, del resto di De Gasperi in circolazione non ne vedo molti, ma è una persona che ha dimostrato serietà, capacità e ragionevolezza. Il governo giallo-verde è stato penoso, non a caso gli ho sempre votato contro. Ma Conte, in più occasioni, ha limitato i danni. Non voglio farne l'agiografia, però invito i colleghi del Pd a pensarci bene: una trattativa epocale come questa non può arenarsi sul tema di chi va a palazzo Chigi", conclude Casini che, a proposito dell'ipotesi che circola di Roberto Fico per Palazzo Chigi, dice: "Fico potrebbe rappresentare la discontinuità richiesta da Zingaretti, ma per il Pd le sue proposte programmatiche potrebbero essere molto più imbarazzanti". (Rin)