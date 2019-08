Cipro: al via elezioni comunali a Famagosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono nella giornata di oggi le elezioni amministrative nella località turco-cipriota di Famagosta: i 31.589 residenti della città hanno iniziato ad esprimere la loro preferenza intorno alle 7 di questa mattina, all’apertura dei 44 seggi. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, aggiungendo che le elezioni sono state organizzate a seguito del decesso improvviso di Alexis Galanos e che i seggi saranno definitivamente chiusi alle ore 18 (ora locale). Stando alle informazioni diffuse, l’esito dovrebbe essere annunciato intorno alle ore 20 di questa sera, mentre l’annuncio ufficiale del vincitore è atteso per domattina. Saranno oltre 31.500 le persone che si recheranno alle urne per la guida di Famagosta: cinque i candidati in lizza, i quali hanno progettato un fronte unito per far tornare il quartiere turistico di Varosia sotto controllo greco-cipriota.(Res)