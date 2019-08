Roma: controlli Carabinieri dal centro alla periferia, arrestate 6 persone (2)

Passate al setaccio dai Carabinieri della compagnia San Pietro anche le strade del quartiere Aurelio e in zona Boccea. In manette sono finiti due nomadi di 42 e 27 anni, domiciliati presso l’insediamento di via Candoni e già noti alle forze dell’ordine, bloccati appena dopo aver rubato alcuni bagagli e oggetti personali custoditi nel bagagliaio di un’auto in sosta in via Innocenzo XIII. I militari li hanno sorpresi mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, tutta recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista francese. Arrestato anche un 40enne peruviano, con precedenti, per aver rubato alcune bottiglie di superarcolici da un supermercato in via Angelo Emo: l'uomo è stato bloccato mentre tentava di rivenderle al gestore di un minimarket in via degli Ammiragli. L’acquirente, un cittadino del Bangladesh di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione. I Carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato 3 persone trovate alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al consentito. Nel corso dell’intera attività, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato circa 150 persone e eseguito verifiche su oltre 70 veicoli. (Rer)