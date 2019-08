Governo: Fratoianni (Si), svolta possibile, ma discutere di cosa serve al paese

- "Siamo davanti ad una possibile svolta per il paese", scrive nel suo blog Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. "Ma temo che se la discussione si incaglia, come sta accadendo su 'Conte sì, Conte no', si perde di vista cosa conta. E cioè la vita delle persone. Serve uno sforzo. Serve discutere di 'cosa'. Servono politica, coraggio, visione. Per quanto mi riguarda - prosegue il parlamentare di Leu - le questioni al centro devono essere la transizione ecologica dell'economia, la risposta alla 'questione generazionale', che vede milioni di giovani senza garanzie di presente e di futuro, la giustizia sociale, nel paese da 12 milioni di persone senza cure, e la democrazia. Discutiamo di politica, non di equilibri interni ai partiti e ai soggetti. Ne va del futuro dell'Italia", conclude Fratoianni. (Rin)