G7: incontro Trump-Johnson, focus su sicurezza globale e caso Huawei

- L’incontro di questa mattina tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è incentrato sulla discussione delle più importanti sfide e minacce alla sicurezza globale. Lo si apprende grazie ad una nota della Casa Bianca, in cui si aggiunge che i due leader hanno anche avuto modo di parlare delle recenti tensioni tra gli Stati Uniti e il colosso cinese dell’elettronica Huawei. “Le due parti hanno discusso una serie di questioni rilevanti nel campo della sicurezza globale, dalla minaccia alla navigazione nella zona del Golfo rappresentata dall’Iran alle proteste di Hong Kong, fino ad arrivare alle crisi in corso in Libia e nella regione del Sahel”, si legge nel comunicato. (Res)