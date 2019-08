Bangladesh: raduno rohingya a Cox’s Bazar per chiedere giustizia a due anni dall’esodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di rifugiati rohingya si sono radunati oggi nel campo profughi di Kutupalong a Cox’s Bazar, in Bangladesh, per chiedere giustizia, nel giorno del secondo anniversario dell’esodo dal Myanmar. Il 25 agosto 2017, infatti, nello Stato birmano di Rakhine, si scatenarono scontri armati e gravissime violenze ai danni dei civili, quando una serie di attacchi da parte di combattenti islamici contro diversi avamposti della polizia innescò una vasta operazione delle forze di sicurezza birmane contro quella minoranza musulmana. Il raduno si è concentrato nell’estensione del Campo 4, Blocco B. I partecipanti hanno ribadito le loro richieste per il rimpatrio, tra le quali la garanzia di cittadinanza, sicurezza e riconoscimento come comunità. Il Bangladesh ospita attualmente circa 1,1 milioni di rohingya, di cui 743 mila fuggiti dal Rakhine due anni fa. (segue) (Inn)