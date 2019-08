Bangladesh: raduno rohingya a Cox’s Bazar per chiedere giustizia a due anni dall’esodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh e il Myanmar hanno costituito un Gruppo di lavoro congiunto sul rimpatrio e Dacca ha fornito a Naypyidaw i nomi di 3.450 rifugiati rohingya autorizzati a fare ritorno nello stato di Rakhine. Alla fine di luglio, alti funzionari del Myanmar hanno incontrato dei rifugiati rohingya negli insediamenti in Bangladesh. L’Unhcr, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, ha assistito il governo bengalese nella conduzione di sondaggi per rilevare se i rifugiati volessero tornare in Myanmar e per accertare l’effettiva volontarietà delle loro scelte. Per il momento, secondo l’organismo onusiano, nessuno degli intervistati ha espresso la volontà di rientrare in territorio birmano. (segue) (Inn)