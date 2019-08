Bangladesh: raduno rohingya a Cox’s Bazar per chiedere giustizia a due anni dall’esodo (4)

- Questa settimana 61 organizzazioni non governative locali, nazionali e internazionali che lavorano nei due paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per chiedere che nello Stato birmano di Rakhine – dove circa 128 mila sfollati rohingya e di altre comunità musulmane sono confinati dal 2012 nei campi senza poter far ritorno alle loro case – i diritti umani vengano riconosciuti a tutta la popolazione e che i rifugiati rohingya attualmente in Bangladesh possano avere un ruolo nelle decisioni sul proprio futuro, soprattutto sulle modalità del loro rimpatrio in Myanmar. Le Ong, inoltre, hanno invitato la comunità internazionale ad aumentare i finanziamenti per la risposta umanitaria in Bangladesh e Myanmar. (Inn)