Business news: Rosneft, firmato accordo per sviluppo giacimenti gas in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Rosneft ha firmato un accordo con le autorità del Mozambico per lo sviluppo dei giacimenti di gas naturale presenti nell’offshore del paese africano. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il documento è stato siglato nel quadro della visita ufficiale in Russia del presidente del Mozambico, Filipe Nyusi. Stando alle informazioni diffuse, la firma dell’accordo è avvenuta al termine di un colloquio bilaterale con il capo dello Stato russo Vladimir Putin al Cremlino. Nel 2018 l’interscambio fra Russia e Mozambico è stato pari a 115 milioni di dollari, il 25 per cento in più rispetto all'anno precedente, quando era stato di circa 90 milioni. Fra il gennaio e il maggio di quest'anno, inoltre, il volume degli scambi è stato di 30 milioni di dollari, con un aumento di 10 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018. (Res)