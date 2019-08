G7: Conte, Italia gode di grande credibilità, dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale

- "L'Italia è un grande paese, che gode di credibilità e prestigio internazionale. Dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale". Lo ha scritto sul suo sito Facebook il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, da Biarritz dove si trova per la seconda giornata del vertice del G7. "Tante le sfide globali e le emergenze da affrontare, che riguardano tutti noi. Ne abbiamo iniziato a parlare in queste ore al G7 di Biarritz insieme agli altri leader mondiali", aggiunge Conte che questa mattina parteciperà alla sessione di lavoro intitolata "Global economy and follow-up on Foreign policy and security affairs", prima di partecipare al pranzo di lavoro che sarà allargato a sei organizzazioni internazionali (Unsg, Fmi, Banca Mondiale, Ilo, Wto, Ocse) dedicato alla lotta contro le diseguaglianze che è il tema ufficiale del vertice di Biarritz. Nel pomeriggio la seconda sessione di lavoro del G7 sarà allargata a cinque Paesi africani (Sudafrica, Burkina Faso, Egitto, Ruanda e Senegal) e le cinque organizzazioni internazionali sul tema "G7 & Africa partnership". In giornata è atteso anche un incontro bilaterale tra Conte e il premier britannico Boris Johnson in cui si affronterà il tema Brexit. (Rin)