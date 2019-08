Georgia: al via oggi elezioni in Abkhazia, oltre 50 osservatori internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 50 gli osservatori internazionali che giungeranno in Abkhazia per monitorare il processo elettorale. A riferirlo fonti del regime d’occupazione della regione georgiana. Tra gli osservatori, sette deputati della Duma di Stato (camera bassa del parlamento) della Federazione Russa, quattro senatori e tre rappresentanti dell'Assemblea parlamentare di Russia e Bielorussia. "Cinquantaquattro osservatori internazionali hanno già confermato la loro partecipazione alle elezioni presidenziali in Abkhazia", ha detto la fonte dell’agenzia di stampa russa “Tass”. Sono dieci i candidati alla carica di presidente dell'Abkhazia, incluso l'attuale leader, Raul Khajimba. In Abkhazia sono stati costituiti 152 seggi elettorali sparsi in 35 collegi, oltre a tre seggi elettorali a Mosca, in Circassia e Istanbul. (Res)