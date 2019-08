G7: Trump, incontri con altri leader stanno andando molto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le discussioni con gli altri leader presenti in questi giorni a Biarritz, in Francia, per il vertice del G7 si stanno svolgendo nel quadro di un’atmosfera amichevole e costruttiva. Lo si apprende grazie ad un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del capo dello Stato statunitense. “Fino a poco prima del mio arrivo in Francia molti media hanno diffuso un’immagine falsa, stando alla quale i nostri rapporti con gli altri paesi del G7 sarebbero molto tesi e gli incontri previsti in questi due giorni sarebbero stati un disastro”, si legge nel messaggio, pubblicato poco prima di un incontro con il primo ministro britannico Boris Johnson. “Le riunioni stanno andando molto bene, e si stanno svolgendo in un clima amichevole”, ha scritto Trump. (Res)