Meteo Milano: la situazione di oggi

- Nella notte e primo mattino annuvolamenti sparsi, in particolare sulla pianura; dal mattino ovunque variabile seppur più soleggiato rispetto ai giorni precedenti; addensamenti sui settori alpini e prealpini durante le ore centrali e maggiori schiarite sulla Pianura. Possibili rovesci residui isolati sulla pianura; dalla tarda mattinata al pomeriggio rovesci sparsi e isolati temporali su Alpi e Prealpi, in particolare Centro-Orientali, poco probabili sulla Pianura; non esclusi fenomeni isolati di moderata o forte intensità. Temperature minime tra 18 e 22 °C, massime tra 28 e 33 °C. (Rem)