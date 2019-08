Viabilità: giornata da bollino rosso per il controesodo. Casellanti in sciopero dalle ore 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata l’ultima domenica di agosto di controesodo sulle principali arterie autostradali del Paese. Una giornata da bollino rosso che coincide anche con lo sciopero nazionale degli addetti ai caselli, previsto dalle 10.00 alle 14.00 di domenica 25 agosto e dalle 18.00 di domenica 25 alle ore 02.00 di lunedì 26 agosto. Per questo Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani. Un piano che prevede il potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà infatti fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Predisposta anche la gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero. Nelle stazioni interessate dallo sciopero, invece, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi. Grande attenzione poi alle informazioni a chi viaggia. Il servizio di infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni. Le maggiori criticità sono attese lungo le autostrade che dalle località di mare portano alle città. Come di consueto previsto il blocco dei mezzi pesanti dalle ore 7 di stamane alle ore 20. (Rer)