Roma: Atac, martedì sospesa circolazione ferroviaria linea Termini-Centocelle

- Prevista per martedì 27 agosto la sospensione dei treni sulla linea ferroviaria Termini-Centocelle per lavori di manutenzione al capolinea di Termini-via Giolitti. Lo rende noto Atac sul proprio profilo Twitter. Al posto dei treni potrà essere utilizzata la linea bus 105. Sempre Atac ricorda che oggi, domenica 25 agosto, è previstala la pedonalizzazione dei Fori Imperiali. Per questo verranno deviate le linee 51-75- 85-87 e 118. (Rer)