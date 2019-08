Russia-Usa: Cremlino, pronti a considerare ritorno nel G7

- Il Cremlino sarebbe felice di prendere in considerazione un’eventuale partecipazione della Federazione Russa al vertice del G20 del prossimo anno, qualora una proposta simile dovesse arrivare da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della presidenza di Mosca, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Il presidente ha già risposto a questa domanda più volte in conferenza stampa: nel caso in cui una proposta del genere dovesse arrivare, saremo lieti di prenderla in considerazione”, ha detto il portavoce del Cremlino. (segue) (Rum)