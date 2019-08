Rai: Mollicone (Fd'I), giusto trasmettere Miss Italia, basta scorie neofemministe

- "Miss Italia" è una manifestazione "storica e prestigiosa che valorizza la bellezza femminile e il talento artistico" ed è giusto che sia trasmessa dalla Rai. È quanto dichiara il deputato Fd'I e commissario di vigilanza Rai, Federico Mollicone. "I consiglieri Rai che hanno protestato per il ritorno del format - dice Mollicone - sono imbevuti di politicamente corretto e inquinati dalle scorie della retorica neofemminista sessantottina. 'Miss Italia' è un concorso storico nato nel 1939, che ha anticipato mantenendo grazia e stile la selezione di donne dello spettacolo e del cinema, ben prima dei talent show che la Rai ha in programmazione e che non accendono gli animi dei consiglieri Rai 'sinistri'. Bene ha fatto la Rai a programmare lo storico concorso. Esprimiamo la nostra completa solidarietà a Mirigliani e un grande in bocca al lupo alle ragazze, che porterò anche di persona durante la mia partecipazione al Festival di Venezia in qualità di componente della commissione Cultura", conclude Federico Mollicone. (Rin)