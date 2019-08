Brexit: Trump, importante accordo commerciale con Londra dopo uscita da Ue

- Il Regno Unito potrà contare su un importante accordo commerciale con gli Stati Uniti una volta che sarà completato il processo di uscita dall’Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente statunitense, Donald Trump, poco prima di un colloquio bilaterale con il primo ministro britannico Boris Johnson a margine del vertice del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. “Non gli serve nessun consiglio: è l’uomo giusto per portare a termine questo lavoro”, ha detto Trump ai giornalisti. (Res)