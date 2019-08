Bahrein-India: conclusa visita Modi, firmati tre documenti di cooperazione

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha concluso la visita in Bahrein ed è ripartito per la Francia, per partecipare come ospite al vertice del G7 di Biarritz. Il leader indiano è giunto ieri a Manama dagli Emirati Arabi Uniti, altra tappa del suo viaggio ufficiale. Sono stati firmati tre documenti di cooperazione: una dichiarazione di intenti sulla collaborazione tra l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) e l’Agenzia nazionale di scienza spaziale (Nssa) del Bahrein; una dichiarazione di intenti sulla collaborazione tra il governo del Bahrein e l’Alleanza solare internazionale (Isa), che ha sede in India; un programma di scambi culturali. Inoltre, in occasione della visita di Modi, il governo del Bahrein ha concesso la grazia a 250 indiani condannati nel paese. (segue) (Res)