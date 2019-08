Bahrein-India: conclusa visita Modi, firmati tre documenti di cooperazione (2)

- La breve visita è stata la prima di un premier indiano nel piccolo regno del Golfo Persico. Al momento di ripartire, Modi, via Twitter, l’ha definita una visita “storica”, che ha posto “le basi per una cooperazione bilaterale più forte”. “I colloqui con la leadership, gli accordi siglati e le interazioni con la comunità sono stati davvero memorabili”, ha scritto, ringraziando il popolo e il governo del paese per l’ospitalità ricevuta. Ieri Modi ha incontrato il principe Khalifa bin Salman Al Khalifa, col quale ha avuto un colloquio “su un’ampia gamma di questioni riguardanti le relazioni India-Bahrein”. Quindi ha partecipato a un evento dedicato alla comunità indiana, parlando davanti a una platea di 15 mila persone, una rappresentanza dei circa 350 mila gli indiani che vivono in Bahrein, la comunità straniera più grande. (segue) (Res)