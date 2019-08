Bahrein-India: conclusa visita Modi, firmati tre documenti di cooperazione (4)

- Infine, Modi si è recato oggi al tempio indù di Shreenathji, uno dei più antichi nella regione, testimonianza degli storici legami tra Bahrein e India. Sul posto ha svelato una placca, dando ufficialmente il via a un progetto di riqualificazione del costo di 4,2 milioni di dollari. Al tempio, che ha 200 anni, sarà affiancato un nuovo complesso con santuario e sale di preghiera: una struttura di quattro piani alta trenta metri. Tra gli obiettivi c’è quello di creare una sede di richiamo per i matrimoni indù, promuovendo il Bahrein anche come sede di turismo religioso induista. (Res)