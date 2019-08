G7: Trump, Putin potrebbe partecipare a vertice G7 del 2020 come ospite

- Il presidente statunitense, Donald Trump, ha ventilato l’ipotesi di invitare l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin, come ospite al prossimo vertice del G20 in programma per l’anno prossimo negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media statunitensi, aggiungendo che il presidente ha fatto le suddette affermazioni durante un punto stampa organizzato nella prima giornata del summit attualmente in corso a Biarritz, in Francia. “È sicuramente possibile”, ha detto Trump, senza però dare alcuna certezza in merito. Nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in più occasioni che un ritorno della Russia nel G7 sarebbe appropriato, dal momento che “molte delle sfide che ci troviamo a dover affrontare al giorno d’oggi riguardano anche la Russia”. (Res)