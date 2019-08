Roma: controlli antidorga della Polizia, in manette 13 spacciatori

- Proseguono i servizi antidroga della Polizia di Stato che, nell'ultima settimana, hanno portato all'arresto di 13 persone. Il primo a finire in manette era già agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico ma continuava a spacciare in casa. Quando gli agenti della Polizia hanno perquisito la sua abitazione in zona Primavalle, hanno rinvenuto e sequestrato 18 involucri contenenti cocaina e crack per un peso di circa 6 grammi, nonché 2,5 grammi di hashish. E così, per S.F., romano di 43 anni si sono aperte di nuovo le porte del carcere. Sono stati i poliziotti del commissariato Prenestino, invece, ad arrestare due donne italiane, S.F. di 28 ani e R.A. di 42 anni. Le due, a bordo di una vettura, hanno insospettito i poliziotti che hanno deciso così di procedere ad un controllo. Fermate in via della Serenissima, sono state trovate in possesso di 56 grammi di cocaina e 390 euro in contanti. A casa di R.A. durante la perquisizione, sono stati poi rinvenuti 340 euro mentre nell'abitazione di S.F., gli agenti hanno sequestrato circa 10 grammi di hashish. E sempre al Prenestino i poliziotti hanno arrestato altre tre persone. Il primo, un romano di 29 anni che, fermato in via Palmiro Togliatti, è stato trovato in possesso di 640 euro in contanti e 10 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi. Gli altri due, di 28 anni e 30 anni, con precedenti, sono stati trovati in possesso di 15 dosi di cocaina per un totale di 5 grammi e 230 euro in contanti. Altri 3 mila euro sono stati sequestrati durante le perquisizioni domiciliari. (segue) (Rer)