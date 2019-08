Roma: controlli antidorga della Polizia, in manette 13 spacciatori (2)

- In manette anche, B.A. di 50 anni e B.M.M. di 29 anni, entrambi della Guinea, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due, infatti, sono stati trovati all'interno di di un bar di via Casilina in possesso di cocaina ed eroina. Il continuo andirivieni davanti al locale ha spinto due agenti fuori servizio ad approfondire i controlli: entrati nel bar insieme ai collegi hanno notato la presenza di due persone sedute su un divanetto che, alla loro vista, hanno cercato di disfarsi di alcuni involucri. E così, tra il divano e una macchinetta delle slot machine, i poliziotti hanno rinvenuto due involucri contenenti cocaina. Altri due involucri contenenti eroina, invece, sono stati rinvenuti sotto i piedi di uno dei due. Sempre gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 23 anni, F.M., trovato durante un controllo in possesso di 107 grammi di hashish e 740 euro in contanti. Infine i controlli della Polizia di Stato hanno interessato anche le zone di Celio, Fidene, Casilino ed Esquilino, dove a finire in manette sono stati altri 4 uomini. Nelle 4 distinte operazioni, sono stati sequestrati 33 grammi di marijuana, 97 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina. (Rer)