Regione Piemonte: Chiorino, 6 milioni per disoccupati over 58 nei cantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il perdurare della crisi economica - spiega l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino - ha portato ad un aumento generale della disoccupazione non soltanto giovanile, ma anche in quelle fasce di lavoratori che speravano di essere ormai prossimi alla pensione. Allo stesso tempo le nuove regole introdotte negli ultimi anni hanno aumentato l’età della pensione e, di conseguenza, la per-manenza sul mercato del lavoro». «La Regione - prosegue Chiorino - vuole essere vicina alle persone che si trovano in questa situazione e tenere alta l’attenzione sul problema della disoccupazione dei giovani, ma anche dei meno giovani che magari si sono trovati da un giorno all'altro senza lavoro senza alcuna responsabilità e con poche chances di ricollocazione. Interventi di questo tipo si pon-gono proprio in tale direzione. La nostra intenzione - conclude l’esponente della giunta Cirio - è quella di mantenere alta la guardia e l’attenzione affinché nessuno, a prescindere dalla fascia di età alla quale appartiene, venga lasciato solo". (Rpi)