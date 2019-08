G7: Johnson, apertura mercato Usa sarebbe opportunità enorme per Regno Unito

- L’apertura del mercato statunitense alle merci britanniche rappresenta un’opportunità enorme per il Regno Unito. Lo ha dichiarato il capo del governo di Londra, Boris Johnson, che questa mattina ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice del G20 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. “Vogliamo sfruttare al meglio queste opportunità, ma è necessario che i nostri colleghi statunitensi si aprano di più al compromesso: al momento ci sono troppe restrizioni”, ha aggiunto il premier britannico. (Res)