Business news: Usa-Giappone, approvate modifiche ad accordo “Open Skies”

- Le autorità di Stati Uniti e Giappone hanno firmato a Tokyo un documento che promuove una serie di modifiche all’accordo “Open Skies” per l’aviazione civile in vigore tra i due paesi. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa oggi dal dipartimento di Stato statunitense. Nello specifico, le modifiche riguardano l’espansione del traffico passeggeri diurno tra l’aeroporto giapponese di Haneda e una serie di destinazioni statunitensi e l’aggiunta di 12 nuovi voli di andata e ritorno per le compagnie aeree giapponesi e statunitensi, sempre nelle ore diurne. Stando alle informazioni contenute nella nota, l’accordo è stato firmato da Hugo Yon, vice assistente del segretario di Stato ai Trasporti, e Jotaro Horiuchi, viceministro dell’Aviazione civile giapponese. (Was)