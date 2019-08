Business news: Nissan emette obbligazioni per 940 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Missan Motor emetterà a breve quasi 100 miliardi di yen (939 milioni di dollari) di nuove obbligazioni, nella sua prima operazione di raccolta fondi sul mercato in quasi tre anni. L’emissione delle obbligazioni certifica progressi nel processo di riforma della governance per il recupero della fiducia degli investitori, danneggiata dalla crisi innescata alla fine dello scorso anno dall’arresto dell’ex presidente dell’azienda, Carlos Ghosn. Nissan non effettuava una emissione azionaria da quella di 125 miliardi di yen del 2016. I fondi raccolti verranno destinati in parte per finanziare la ricerca e lo sviluppo di automobili a guida autonoma, ibride e altri campi dell’automotive di nuova generazione. Il resto ei fondi verranno destinati alla modernizzazione dei mezzi di produzione e alla remissione di debito contratto in passato. (Git)