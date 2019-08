Business news: banca russa Sberbank finanzierà costruzione centrale nucleare turca Akkuyu

- La banca russa Sberbank è pronta a concedere un prestito da 400 milioni di dollari la società Akkuyu Nuclear, sussidiaria della compagnia Rosatom. Tale finanziamento, della durata di sette anni, permetterà la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia. “Sberbank è diventato il primo finanziatore del progetto di costruzione della centrale nucleare di Akkuyu in Turchia”, si legge in una nota di Sberbank, in cui si rileva come la Federazione Russa abbia già in passato sostenuto lo sviluppo dell’infrastruttura, insieme a Rosatom. La centrale avrà quattro reattori, il primo dei quali dovrebbe entrare in funzione nel 2023. Le altre tre unità verranno connesse alla rete nel 2026. Il costo finale del progetto sarà di 20 miliardi di dollari. (Rum)