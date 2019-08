Business news: Turchia, 3,1 miliardi di investimenti esteri diretti nella prima metà del 2019

- La Turchia ha ricevuto 3,1 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri (Ide) nella prima metà del 2019. Lo ha riferito il 20 agosto la Fondazione per la ricerca sulla politica economica turca, precisando che gli investimenti stranieri nel paese sono aumentati di 188 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il 19,4 per cento degli Ide provengono dal Qatar, seguito da Regno Unito e Azerbaigian, rispettivamente con il 18,7 e il 17,5 per cento del totale. Gli Ide in Turchia hanno coinvolto per il 29,2 per cento il settore manifatturiero, mentre il settore delle attività finanziarie e assicurative ha attirato il 24,8 per cento dei fondi. (Tua)