Business news: Egitto, Banca centrale taglia tassi d’interesse di 150 punti basi

- La Commissione per la politica monetaria dell’Egitto ha ridotto il tasso di interesse overnight della Banca centrale, il tasso di prestito overnight e il tasso delle principali operazioni di 150 punti base - rispettivamente al 14,25 per cento, 15,25 per cento e 14,75 per cento. Lo ha reso noto la stessa Banca centrale in un comunicato. Anche il tasso di sconto è stato ridotto di 150 punti base al 14,75 percento. L’istituzione finanziaria egiziana ha motivato in parte la decisione con il recente calo dell’inflazione al 5,9 per cento lo scorso luglio, il tasso più basso in quasi quattro anni. Secondo la Banca centrale, la crescita reale del Prodotto interno lordo ha continuato ad aumentare fino a registrare una stima preliminare del 5,7 per cento nel secondo trimestre del 2019 e del 5,6 per cento nell'anno fiscale 2018.19, il più alto in 11 anni. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere al 7,5 per cento nel secondo trimestre del 2019, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al picco registrato nel quarto trimestre del 2013. "A livello globale, l'espansione dell'attività economica ha continuato a indebolirsi, le condizioni finanziarie si sono allentate e le tensioni commerciali hanno continuato a pesare sulle prospettive. I prezzi internazionali del petrolio sono recentemente diminuiti, ma rimangono soggetti alla volatilità a causa dei rischi geopolitici e di potenziali fattori dal lato dell'offerta", conclude la dichiarazione della Banca centrale egiziana. (Cae)