Business news: Somalia-Qatar, premier Khaire riceve ministro Esteri di Doha, siglato accordo nel settore portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri qatariota Mohammad bin Abdul Rahman al Thani, in visita a sorpresa a Mogadiscio, ha incontrato il primo ministro somalo Hassan Ali Khaire. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’ufficio del primo ministro, nel corso dell’incontro il ministro dei Trasporti qatariota Jassim Ahmed al Sulaiti ha siglato con la controparte somala un accordo da 170 milioni di dollari per la costruzione di un porto a Hobyo, nello stato somalo di Galmudug. La Somalia è ormai da molti mesi una pedina sempre più importante nello scontro che dal giugno 2017 vede contrapposti Qatar, da una parte, ed Emirati e Arabia Saudita, dall’altra. Il governo federale somalo ha finora mantenuto formalmente una posizione neutrale in questo scontro, ma di fatto sostiene più o meno apertamente il Qatar, avendo messo a disposizione il suo spazio aereo alla Qatar Airlines per ovviare alla chiusura dello spazio aereo di Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, i cui governi hanno in passato esercitato ripetute pressioni sulle autorità federali somale perché prendessero una posizione di netta condanna nei confronti del Qatar. (Res)