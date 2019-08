Business news: Sudafrica, ministro Mantashe non esclude espansione programma nucleare

- Il Sudafrica prenderà in considerazione l'espansione della sua capacità di energia nucleare come parte dei suoi piani a lungo termine. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Energia, Gwede Mantashe, nel corso di una conferenza stampa. Lo scorso anno il presidente Cyril Ramaphosa ha messo in discussione i piani del suo predecessore Jacob Zuma per un massiccio investimento nucleare a causa dei timori che potesse far crollare l'economia, tuttavia il progetto non è stato completamente accantonato. “Ribadisco un impegno che abbiamo preso come governo: non andare al big bang nucleare, ma procedere a un ritmo e ad un prezzo che il paese può permettersi”, ha detto Mantashe ai giornalisti. Il Sudafrica ospita nei pressi di Città del Capo l'unica centrale nucleare presente in Africa e sta lavorando per prolungare la sua vita di 20 anni fino al 2044. (Res)