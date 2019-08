Business news: Zimbabwe, inflazione su base mensile in calo al 21 per cento a luglio

- Il tasso di inflazione su base mensile nello Zimbabwe è diminuito al 21 per cento nel mese di luglio rispetto al 32,9 per cento registrato il mese precedente. È quanto reso noto oggi dall'agenzia statistica Zimstats, secondo cui il calo è dovuto al fatto che i prezzi dei beni di base sono aumentati a un ritmo più lento nel periodo considerato. Lo scorso 1 agosto il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, ha sospeso la pubblicazione dei dati sull'inflazione su base annua fino al febbraio 2020 poiché l'adozione di una nuova valuta ha influito sulla base per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo. L'ultima rilevazione del tasso di inflazione annuale aveva fatto registrare un tasso del 175,6 per cento a giugno, il dato più alto degli ultimi dieci anni. Dal 2009 l’economia del paese africano è afflitta dall’iperinflazione, un fenomeno che ha provocato negli ultimi mesi un rincaro dei prezzi della benzina, aumentati da 1,24 dollari 3,31 dollari al litro, ed ulteriori contestazioni. Nel tentativo di frenare l'inflazione, il governatore della Banca centrale dello Zimbabwe, John Mangudya, ha annunciato di recente il divieto di far uso di alcune valute estere nel paese – fra queste dollari, rand sudafricani e sterline – al fine di favorire la nuova moneta locale, lanciata dal governo come tarata sul valore del dollaro e chiamata dollaro Rgts (Real Time Gross Settlement). Dallo scorso 24 giugno, il Rgts è di fatto l'unica valuta legale nel paese. (Res)