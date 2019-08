Business news: Etiopia-Regno Unito, siglati accordi da 132 milioni di euro per progetti di sviluppo

- I governi di Etiopia e Regno Unito hanno firmato due accordi per un importo complessivo di 120 milioni di sterline (circa 132 milioni di euro). L’accordo, come riferisce l’emittente etiope “Fana”, è stato firmato dal ministro di Stato delle Finanze etiope Admasu Nebebe e dal segretario di Stato britannico per lo Sviluppo internazionale, Alok Sharma. La parte più consistente del finanziamento (105 milioni di euro) sarà utilizzato per finanziare il rafforzamento della resilienza del sistema idrico e igienico-sanitario ai cambiamenti climatici, mentre i restanti 27 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare la fase 4 dell'Ethiopian Productive Safety Net Program (Psnp). (Res)