Business news: governo avvia misure per ridurre le importazioni di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino Noureddine Bedoui ha annunciato la volontà dello Stato di ridurre gradualmente le importazioni di grano. La decisione è stata presa dopo una valutazione delle esigenze del mercato nazionale del grano, alla luce della produzione dell'anno in corso e dello sviluppo di un piano pluriennale. In tale ottica, sono stati predisposti degli interventi di razionalizzazione delle importazioni e di salvaguardia degli stock strategici, in particolare attraverso il completamento del programma nazionale dei silos. Il primo ministro ha deciso “di inviare degli ispettori a verificare la costruzione dei silos di grano”, minacciando la “risoluzione immediata dei contratti con aziende che non sono in grado di onorare il loro impegni contrattuali avviando, se necessario, procedimenti legali contro funzionari la cui negligenza ha causato perdite al Tesoro dello Stato”. (Ala)