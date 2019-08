Business news: Sudafrica, presidente Ramaphosa apre a ipotesi utilizzo fondi pensione per finanziare progetti di sviluppo

- Il governo del Sudafrica discuterà la proposta di utilizzare i fondi pensione per finanziare progetti di sviluppo e infrastrutturali. Lo ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in un intervento davanti al parlamento di Città del Capo. “Dobbiamo discutere della questione al fine di capire effettivamente cosa possiamo fare per utilizzare le risorse per generare crescita in modo efficace”, ha detto Ramaphosa ai legislatori. “Siamo di fronte a una situazione in cui le nostre esigenze di sviluppo sono enormi e in molti altri paesi i fondi pensione vengono utilizzato a scopi di sviluppo, per le infrastrutture e molto spesso quei fondi pensione ottengono buoni rendimenti”, ha aggiunto il capo dello Stato. Nel suo manifesto elettorale in vista delle elezioni generali del maggio scorso, il Congresso nazionale africano (Anc), il partito al potere nel paese, ha presentato la proposta di utilizzare i fondi pensione per finanziare progetti di sviluppo e infrastrutturali, ma senza fornire dettagli specifici. Lo scorso fine settimana, inoltre, fonti dell’Anc citate dal quotidiano “Sunday Times” hanno riferito che gli economisti del partito stanno lavorando per evitare un eventuale ricorso al Fondo monetario internazionale (Fmi) a causa della precaria economia dell’economia del Sudafrica. All'inizio di agosto l’istituto con sede a Washinfton ha affermato che, sebbene i livelli del debito del Sudafrica si stiano avvicinando a livelli di guardia, il governo di Pretoria non ha per ora avanzato alcuna richiesta di aiuto. (Res)