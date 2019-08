Business news: India-Zambia, firmati sei protocolli d’intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il presidente della Repubblica dello Zambia, Edgar Chagwa Lungu, in visita a Nuova Delhi, hanno avuto oggi “colloqui ad ampio raggio sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, specialmente nel commercio e negli investimenti, nella cooperazione allo sviluppo, nella costruzione di capacità, nella difesa, nell’energia rinnovabile”. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano. I due leader sono stati affiancati dalle rispettive delegazioni. Lungu è stato accompagnato dai ministri Joseph Malanji (Esteri), Christopher Yaluma (Commercio e industria), Richard Musukwa (Miniere e sviluppo minerario) e Freedom Sikazwe (Affari presidenziali) e da alti funzionari del governo. Al termine dei colloqui Modi e Lungu hanno presenziato alla firma di sei protocolli d’intesa per espandere la cooperazione in vari ambiti.Res (Res)