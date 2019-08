Business news: Russia-Cina, ministro Commercio Manturov contrario a divieto export legname

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e del Commercio russo Denis Manturov ha criticato le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente Dmitrij Kobjlkin sul possibile divieto d’esportazione del legname in Cina. "La Cina è il principale partner commerciale ed economico della Russia e vogliamo aumentare gli scambi. Pertanto, qualsiasi restrizione alle esportazioni o alle importazioni, incluso il commercio del legname, non sarebbe ideale", ha affermato Manturov. Il ministro ha sostenuto che i regolamenti dell'Organizzazione mondiale del commercio non consentirebbero di individuare un paese per un divieto di esportazione e ha avvertito che la Cina potrebbe imporre restrizioni analoghe alla Russia. Kobjlkin ha avvertito la Cina che Mosca avrebbe potuto imporre un divieto generale sulle vendite di legname se Pechino non sosterrà gli sforzi volti a contenere il disboscamento illegale lungo il confine condiviso. (Rum)