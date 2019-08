Business news: Eni, produzione gas di Zohr raggiunge 2,7 miliardi di piedi cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia che la produzione del giacimento di Zohr, in Egitto, ha raggiunto oltre 2,7 miliardi di piedi cubi di gas al giorno (bcfd) con circa cinque mesi in anticipo rispetto al Piano di sviluppo. "Questo straordinario risultato - si legge in un comunicato dell'azienda di San Donato Milanese - è stato ottenuto a seguito del completamento di tutte le otto unità di trattamento a terra - l'ultima delle quali completata e avviata ad aprile 2019 - e di tutti i sistemi di produzione dello zolfo ad agosto, l'avvio della produzione di due pozzi nel culmine meridionale del giacimento (oltre ai dieci pozzi già perforati nel culmine settentrionale) e l'avvio, il 18 agosto 2019, del secondo gasdotto da 30 pollici, della lunghezza di 216 chilometri, che collega gli impianti di produzione sottomarini all'impianto di trattamento a terra". Il nuovo gasdotto, unitamente al completamento e all'ottimizzazione della capacità di trattamento degli impianti a terra, "permetterà l'aumento potenziale della produzione entro la fine dell'anno fino a 3,2 bfcd rispetto al plateau previsto dal Piano di sviluppo di 2,7 bcfd", aggiunge l'azienda del cane a sei zampe. Zohr, la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, si trova nell'offshore dell'Egitto, all'interno del blocco Shorouk. Nel blocco, Eni detiene una quota del 50 per cento, Rosneft il 30 per cento, Bp il 10 per cento e Mubadala Petroleum il 10 per cento. Il progetto è eseguito da Petrobel, la società operativa detenuta congiuntamente da Eni e dalla società statale Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), per conto di Petroshorouk, detenuta pariteticamente dal Contractor (Eni e i suoi partner) e dalla società statale Egyptian Natural Gas holding Company (Egas). Eni è presente in Egitto dal 1954, dove è il principale produttore con circa 360.000 barili di petrolio equivalente al giorno di produzione netta, destinata a crescere ulteriormente entro l'anno grazie all'incremento della produzione di Zohr e all'avvio di Baltim South West. (Com)