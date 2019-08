Business news: Iraq, giacimento petrolifero di Gharraf raggiunge massimo livello di produzione dal 2013

- Il giacimento petrolifero di Gharraf, nella provincia sud-irachena di Dhi Qar, ha raggiunto il livello di produzione ed esportazione più elevato dall'inizio delle operazioni di estrazione nel 2013, con un tasso di produzione di 100 mila barili al giorno. Lo riferisce l'emittente televisiva irachena "Al Sumaria", sottolineando che nel giacimento opera la compagnia petrolifera malese Petronas. "Questo evento importante rappresenta un grande passo verso il raggiungimento dell'obiettivo del picco di produzione fissato a 230 mila barili giornalieri entro il quarto trimestre del 2020", ha dichiarato Suhaimi Abdullah, amministratore delegato del giacimento di Gharraf, 300 chilometri a sud di Baghdad, precisando che "la strada per raggiungere il picco di produzione è una sfida, ma siamo convinti che ogni dipendente sul campo abbia la capacità e le conoscenze per superare eventuali ostacoli e raggiungere gli obiettivi del progetto". "La società - ha proseguito Abdullah - persegue il suo piano per aumentare il livello di produzione dopo il completamento della perforazione di 80 nuovi pozzi". Petronas garantisce che i parametri Hse - salute, sicurezza e ambiente - rimarranno elementi chiave nell'attività dell'azienda, che si adopera per garantire che le strutture e i servizi siano gestiti in modo sicuro e conforme ai requisiti normativi e alle migliori pratiche in campo sanitario e ambientale. (Irb)