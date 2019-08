Business news: Algeria, a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese

- A sei mesi esatti dallo scoppio delle proteste popolari in Algeria, i cittadini sono sempre più preoccupati per la situazione politica. Le richieste per eleggere un presidente che possa portare a un reale cambiamento del sistema che ha governato il paese per decenni sono state finora disattese. Ma il principale timore riguarda la situazione finanziaria e le sfide economiche che il paese deve affrontare. Il regime dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika ha prosciugato oltre 1.000 miliardi di dollari in 20 anni e le riserve in valuta estera si sono pericolosamente assottigliate a circa 72 miliardi di dollari. Gli esperti economici algerini descrivono la situazione economica e finanziaria del paese come "pericolosa". E non solo per il rapido declino delle riserve valutarie, ma anche per i prezzi del petrolio che non riescono a raggiungere livelli accettabili per l'economia locale, nonostante le garanzie fornite dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Vale la pena ricordare che il settore degli idrocarburi copre circa il 95 per cento delle risorse finanziarie dell'Algeria. Le riserve in valuta estera del paese nordafricano ammontavano a 72,6 miliardi di dollari alla fine di aprile 2019, rispetto ai 79,88 miliardi di dollari alla fine del 2018, con un calo di ben 7,88 miliardi di dollari in quattro mesi. Secondo gli indicatori del ministero delle Finanze, le riserve valutarie dovrebbero scendere a 62 miliardi di dollari entro la fine del 2019, quindi a 47,8 miliardi nel 2020 per poi calare a 33,8 miliardi nel 2021. Nel frattempo la bilancia commerciale algerina ha registrato un forte disavanzo durante i primi sei mesi del 2019, con un deficit di 3,18 miliardi a fine giugno, rispetto ai 2,84 miliardi per lo stesso periodo del 2018, a causa dell'assenza di fattori trainanti per la crescita delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda i prezzi del petrolio che subiscono l'attuale contesto geopolitico internazionale: la domanda globale di energia è infatti diminuita anche a causa del conflitto economico tra Cina e Stati Uniti. Il valore delle esportazioni algerine nella prima metà di quest'anno è stato pari a 18,96 miliardi di dollari, in calo del 6,57 per cento rispetto ai 20,29 miliardi di dollari dello stesso periodo nel 2018. Le importazioni hanno raggiunto 22,14 miliardi nei primi sei mesi del 2019, rispetto ai 23,14 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2018, con un calo del 4,30 per cento. Nel periodo gennaio-giugno 2019, gli idrocarburi hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle esportazioni algerine, pari al 93,10 per cento del volume totale, ovvero 17,65 miliardi di dollari, contro i 18,84 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2018, in calo del 6,31 per cento. Le esportazioni di non-petrolifere sono stimate a 1,31 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2019, pari al 6,90 per cento del volume totale delle esportazioni, rispetto agli 1,45 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2018, in calo del 10,01 per cento. (Ala)