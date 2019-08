Business news: Libia, ministro Interno di Tripoli chiede fine monopolio distribuzione carburante

- Il ministro dell'Interno di Tripoli Fathi Bashagha ha chiesto al premier Fayez al Sarraj, capo dell'esecutivo libico riconosciuto dall'Onu, di porre fine al monopolio sulla distribuzione del carburante di cui godono quattro operatori del paese nordafricano. Lo riferisce il quotidiano "Libya Herald", di base a Londra, citando una lettera riservata, datata 18 agosto, trapelata dai dicasteri di Tripoli. Nella missiva, Bashagha sottolinea che le quattro società in questione - Sharara, al Rahila, Oil Libya ed Express Way - non sono riuscite a ritirare i volumi di carburante assegnati loro quotidianamente dalla Brega Fuel Marketing Company, l'unica autorizzata a distribuire il carburante sul mercato libico. La notizia giunge nel contesto di una vera e propria crisi nella distribuzione del carburante, testimoniata dalle lunghe code alle stazioni di rifornimento nell'ovest del paese. Questo nonostante la Libia sia un paese produttore ed esportatore di petrolio. Bashagha, inoltre, accusa le quattro società di non aver monitorato adeguatamente le loro stazioni di servizio per garantirne un funzionamento efficiente. La lettera insinua anche che le società di distribuzione potrebbero aver deliberatamente ostacolato la distribuzione di carburante, al fine di ottenere il permesso di importare carburante direttamente dall'estero piuttosto che acquistarlo localmente dalla Brega, controllata dalla National Oil Company (Noc). Le società in questione, spiega il quotidiano libico, sono autorizzate di volta in volta ad aprire lettere di credito in valuta forte per importare carburante, nei momenti in cui la Brega non è in grado di soddisfare la loro domanda. Questa misura, assieme all'importazione diretta di carburante, rende la distribuzione molto più redditizia per i quattro operatori libici, in quanto possono trarre profitto dal processo di cambio. L'obiettivo potrebbe essere anche quello di fare pressione alla Noc, affinché riapra alcune stazioni di servizio – appartenenti alle quattro società di distribuzione - chiuse con l'accusa di alimentare il mercato nero e il contrabbando di carburante verso l'estero. Le stazioni di servizio della Tripolitania sono periodicamente teatro di lunghe file di automobili a partire da giugno 2019, quando la crisi del carburante ha avuto inizio mandando in sofferenza i distributori di benzina dell'area. (Res)