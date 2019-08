Latina: Capone (Ugl), ennesimo incidente mortale sul lavoro. Promuovere maggiore cultura sicurezza

- "Come organizzazione sindacale chiediamo a gran voce maggiori controlli sui luoghi di lavoro che non si limitino solo alla sicurezza degli strumenti utilizzati, ma anche maggiori e puntuali visite sullo stato di salute dei lavoratori". Così, in una nota, Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito all'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio di 38 anni in provincia di Latina. (Com)